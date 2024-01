Bekerduel Hercules niet op dinsdag, maar op donderdagavond

Het resultaat van al het geschuif met de bekerwedstrijd is dat Hercules twee weken op rij niet in actie komt in de competitie. De uitwedstrijd tegen Hoogeveen van zondag was al uitgesteld, omdat Hercules dinsdag zou moeten spelen. Dat uitstel is gehandhaafd. Ook de wedstrijd tegen Harkemase Boys van zaterdag 27 januari is uitgesteld, omdat de Utrechters twee dagen eerder de wedstrijd tegen SC Cambuur spelen.