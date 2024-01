Utrechtse startup wil hotelwereld op zijn kop zetten en haalt alvast een miljoen euro op

"We hebben ons op het adres van Maarten ingeschreven, de eerste negen maanden werkten we vanuit huis. In september van dat jaar zijn we gaan praten met hotels uit ons netwerk, een keten als Westcord was meteen enthousiast." Er was dus een goed idee, er was interesse uit de branche en toen kwam er nog een derde factor bij die alles in gang zette. "Maarten volgde de ontwikkeling van ChatGPT", vervolgt De Vor. "Hij zei dat het ging beginnen. Toen ChatGPT in november werd gelanceerd, hebben we de twee werelden bij elkaar gebracht."