TivoliVredenburg-directeur 'super blij': aantal bezoekers weer terug op niveau van vóór corona

De directeur is "super blij" dat de bezoekers weer terug zijn. "Een kwart van onze inkomsten komen uit publieke financiering. De andere driekwart verdienen we zelf. Die bezoekers hebben we dus keihard nodig om break-even te kunnen draaien. Met deze aantallen kunnen we een mooi cultureel programma draaien, de financiën op orde houden en onze publieke taak uitvoeren. Want we boeken ook acts die niet rendabel zijn, maar die we tóch belangrijk vinden. Bijvoorbeeld vanwege talentontwikkeling. Zo probeer je met het een het ander te dekken."