Carolina zag als kind in Eemnes een bommenwerper neerstorten: 'Ik heb er lang last van gehad'

Carolina was ooggetuige van het neerhalen van een geallieerde Lancaster bommenwerper die door een Duitse nachtjager was ontdekt. Of ze angst voelde weet ze niet meer. "Ik denk het wel, maar het drong bij mij nog niet goed door. We hebben hem door het ene raam zien aankomen en door het andere raam zagen we dat hij gelukkig ons huis voorbij was. Als je merkt dat je moeder eerst bang en dan opgelucht is, dan werkt dat het meest door op een kind."