Laatste dag voor Pissende IJsbeer in Amersfoort

Toen het kunstwerk afgelopen zomer werd geplaatst, was het voor sommige bewoners wel even wennen. "We dachten bij onszelf, 'wat gaat het museum nu weer doen?'", vertelt buurtbewoner Hermien. "Maar langzamerhand wen je er toch aan, en uiteindelijk gaan we hem zeker missen." Ze merkt dat er vooral in het weekend veel gezinnen op afkomen. "Die blijven even staan, maken foto's en hopen natuurlijk dat hij gaat plassen."