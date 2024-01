Drukke ochtendspits in provincie Utrecht, storm Isha afgezwakt

Het KNMI heeft de code oranje die de afgelopen nacht gold voor Noord-Holland en het Waddengebied beëindigd. In de ochtend was in het hele land nog wel code geel voor storm Isha van kracht, maar ook die is inmiddels opgeheven. Het KNMI verwacht dat de wind verder afzwakt. Helemaal rustig wordt het niet, want het blijft flink waaien uit het westen en zuidwesten.