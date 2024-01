Utrechtse arts verdacht van moordpoging op haar dochtertje en zwaar mishandelen van zoontje: 'Ben nu een totaal andere vrouw'

Sarah V. was destijds als basisarts in opleiding tot anesthesist. Ze is beter ingevoerd in alle medische terminologie dan de rechtbank, constateert de voorzitter. Ze onderbreekt hem voortdurend met aanvullende uitleg en kreeg vanmorgen ook gelegenheid om wat te zeggen. "Ik wil alles zo goed mogelijk beantwoorden", zei ze. "Ik ben nu een totaal andere vrouw dan destijds. Ik was toen echt ziek. Mede door corona en de valse melding over mijn zoontje, was ik verre van mijzelf. Ook toen had ik al veel gaten in mijn geheugen. Emoties, angst en wanhoop kan ik wel terughalen, maar feitelijkheden en concrete gebeurtenissen lukken niet meer. Ik heb geprobeerd het te reconstrueren. Maar wat ik weet komt deels van mijzelf en deels van anderen."