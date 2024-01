Zesdaags proces van start: arts uit Bunnik verdacht van moordpoging op haar dochtertje en zwaar mishandelen zoontje

Bunnik - In Utrecht begint vandaag een meerdaags proces tegen een vrouwelijke arts uit Bunnik. Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat ze ruim drie jaar geleden probeerde haar pasgeboren dochtertje om het leven te brengen. Dat zou zijn gebeurd in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht. Daar lag het veel te vroeg geboren meisje in de couveuse. Ook zou de vrouw vier jaar eerder haar zoontje zwaar hebben mishandeld. De rechtbank heeft zes dagen uitgetrokken voor de zaak.