Zorgen om gestegen schoolverzuim en thuiszitten onder jonge Utrechters

Het aantal thuiszitters in het voortgezet onderwijs is gestegen van 76 naar 103. Dit zijn kinderen die langer dan vier weken zonder toestemming thuis blijven. Van de 103 zijn er 76 geholpen met een passend aanbod als alternatief. De gemeente wijt de toename aan een combinatie van de complexe ondersteuningsvragen en de wachtlijsten in de jeugdzorg. Het aantal voortijdige schoolverlaters dat zonder een diploma is gestopt, is licht gestegen. Dat waren er in 2022 1.462 tegenover 1.183 in 2021.