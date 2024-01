Het meezingcafé in Zeist is een doorslaand succes: 'Het is gezond en het is verbindend'

Coördinator Ulanda van Rooijen legt nog even de vrolijk gekleurde mappen met liedjes op de stoelen en dan kan het zingen beginnen. Als iedereen zit speelt pianist Arie Perk de eerste akkoorden van Het land van Maas en Waal van Boudewijn de Groot. Arie Perk: "Mensen vinden het heerlijk om te zingen. Het is gezond en het is verbindend." Ulanda van Rooijen: "Het zijn allemaal 60-plussers maar iedereen mag komen. Het is heel laagdrempelig. Iedereen die een beetje kan zingen is hier welkom. Mensen worden er vrolijk van. Ik stond er stond net met een oude meneer te praten, zijn vrouw is ziek en die komt hier om een beetje afleiding te hebben. Het is heel dankbaar werk."