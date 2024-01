Grasmeester Galgenwaard baalt na FC Utrecht-PSV: 'Door ondergrens gezakt'

Utrecht - Het veld in de Galgenwaard was na de wedstrijd FC Utrecht-PSV (1-1) het meest besproken stukje gras van Nederland. PSV-trainer Peter Bosz had het na afloop voor de camera van de NOS over een "knollentuin". Ook aan verschillende talkshowtafels was het slechte veld onderwerp van gesprek. "We zijn door de ondergrens gezakt", reageert de Utrechtse grasmeester Wim Leffelaar.