Petitie tegen bouwplannen Willem Arntsz Hoeve: 'Cultuurhistorie en biodiversiteit moeten behouden blijven'

Den Dolder - Er zijn zorgen over de bouwplannen op de Willem Arntsz Hoeve. Het terrein in Den Dolder werd jarenlang gebruikt door verschillende zorginstellingen, maar die verdwijnen op termijn. Sommige zijn al verdwenen. Daardoor komt er ruimte voor woningen in het bosrijke gebied. Tegenstanders van de bouwplannen zijn bang dat er veel natuur verloren gaat en zijn een petitie gestart. Die is in korte tijd meer dan 3500 keer getekend.