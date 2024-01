Grondeigenaren polder Rijnenburg komen met alternatief windmolenplan, mogelijk wel meer vertraging

Het college van B&W wil graag acht windmolens in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Maar die plannen stuiten op veel verzet. Het best haalbaar leek een plan met vier windmolens, drie in Rijnenburg en eentje in Reijerscop. Dat plan is inmiddels heel concreet en is voorgelegd aan de Utrechtse gemeenteraad, die er enthousiast over is. Maar tegen dit plan is veel verzet, onder andere door inwoners van De Meern en Nieuwegein. Zij vrezen overlast van de molens.