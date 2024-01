Utrechter maakt Domtorentjes van keramiek: 'Ik vind dat de Domtoren op een kasteel lijkt'

Utrecht - In de Utrechtse wijk Hoograven staan allerlei Domtorens: op een rots, in een fontein of met kaarslicht aan zijn voeten. Mohamad Abedalhadi maakt ze allemaal van keramiek in zijn garage. Hij is gevlucht uit Syrië en begon al gauw zijn oude vak van keramist weer op te pakken. Maar wel met beelden die geïnspireerd zijn op zijn nieuwe woonplaats, Utrecht. "Toen ik in het centrum kwam, zag ik de Domtoren. Mensen houden van de Domtoren."