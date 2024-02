Onberispelijke uniformen, glimmende sabels en een maquette van de Slag bij Waterloo in het Museum Militaire Traditie

Driebergen - "Nederland had het grootste leger van Europa." aldus conservator John de Vries van het Museum Militaire Traditie in Driebergen. Wie dacht dat Nederlanders een vredelievend volk waren, leert in het museum dat er ook tijden waren dat dat niet zo was. "In de zeventiende eeuw hadden we een leger van 120.000 man, de Fransen kwamen nog niet aan de 40.000 man. Dat had alleen maar te maken met handelsbelangen. Wij hadden gigantische veel koloniën en die moesten beschermd worden en daar hadden we veel geld voor over."