Renovatie Wijks stadhuis na tien maanden hervat: 'Over een jaar moet het een bruisende plek zijn'

Omdat er politiek onduidelijkheid was over de toekomst van het pand werd de renovatie toen gestopt. Doordat het pand in een veel slechtere staat verkeerde dan gedacht, stegen de kosten. Aanvankelijk zou de renovatie 1,7 miljoen gaan kosten, maar uiteindelijk bleek dat er nog zeker 1,1 miljoen euro extra nodig was. Een meerderheid van de gemeenteraad zegde in mei vorig jaar het vertrouwen op in wethouder Wil Kosterman vanwege haar rol in het dossier, waarna zij zelf besloot om per direct op te stappen.