Utrecht kampioen zonnepanelen, maar overvol stroomnet bedreigt bouwplannen: wat te doen?

Meteen maar de hamvraag: ligt een 'black-out' op de loer, een langdurige, wijdverspreide stroomstoring in de provincie? "In het meest extreme geval zou dat kunnen, maar dat is dus wat we absoluut voor willen zijn. In die situatie wil je echt niet terechtkomen. Daarom roepen we op tot bewustwording", zegt woordvoerder Koen de Lange van Stedin.