Toneelstuk Het Pauperparadijs naar AFAS Theater Leusden

Het theaterspektakel was in 2016, 2017 en 2023 te zien op het binnenterrein van het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. Maar volgens producent Wolter Lommerde is het risico om daar op te treden te groot. "Het werd steeds kostbaarder in de open lucht. In het theater heb je altijd dezelfde omstandigheden."