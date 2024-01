Ondernemers in Rhenen hebben hard hoofd in verbreding Rijnbrug: 'Vertrouwen tot nulpunt gedaald'

Volgens de Utrechtse gedeputeerde André van Schie zijn de zorgen onterecht. "Aan beide zijden van de brug is er heel veel draagvlak voor de verbreding. Dat is ook heel hard nodig, want het is nu al een heel drukke weg. En we hebben aan beide kanten van de rivier ook woningbouwambities. Dit is typisch een project waarbij de groei van de provincie het nodig maakt te investeren in infrastructuur." Van Schie hoopt in 2027 te kunnen beginnen met de verbreding van de brug, een jaar later moet het project dan klaar zijn.