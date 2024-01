D66 wil monumentaal Huisje van Mien grotendeels slopen

Diverse bronnen maken melding van het feit dat het Huisje van Mien in het jaar 2000 gekraakt is. De huidige bewoners bestrijden dat. Rond de eeuwwisseling was Pepijn Zwanenberg woordvoerder namens de Utrechtse kraakbeweging. Ook hij zegt dat de hovenierswoning nooit gekraakt is geweest. "Ik heb er een paar jaar gewoond in het begin van deze eeuw en ik ken de huidige bewoners", zegt Zwanenberg die inmiddels gemeenteraadslid is voor GroenLinks. De gemeente weet niet of het gekraakt is geweest.