Rechtszaak om rosse neushoornvogels, Ouwehands Dierenpark en ministerie lijnrecht tegenover elkaar

Zo'n 15 jaar geleden verkreeg Ouwehands Dierenpark twee rosse neushoornvogels via de eigenaar van het dierenpark, Marcel Boekhoorn. De dieren hadden toen een gesloten pootring om. Zo'n ring is verplicht voor bedreigde diersoorten. Op de ring staat unieke informatie waar de vogel vandaan komt. Daarmee kon volgens Ouwehands toentertijd worden aangetoond dat de vogel niet illegaal uit de natuur zou zijn gehaald, maar afkomstig was van een fokker. Volgens de advocaat is er door de jaren wel wat veranderd in de wetgeving flora en fauna, maar handelde het dierenpark in 2009 gewoon volgens de regels. "Destijds was een pootring voldoende."