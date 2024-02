Luc's Tuinsafari: 'geen lieverdje, die grote bonte specht'

"Pinda's en pindakaas is nu wel het eten wat ze echt lekker vinden. Maar in het voorjaar en de zomermaanden eten ze nog iets heel anders. Het zijn behoorlijke killers. Als je bijvoorbeeld ergens een nestkastje ziet van een koolmees die helemaal open gehakt is bij de ingang, dan is dat niet omdat een grote specht daar ook een nest wil bouwen, maar dan is dat om te kijken of die daar jonge vogeltjes in kan vinden. Ze eten insecten, kevers, maar dus ook ook eieren en jonge vogeltjes. Alles wat ze te pakken kunnen krijgen, en dan met name in het broedseizoen en in de zomer, want nu is het echt alleen maar pinda's wat ze eten. En pindakaas."