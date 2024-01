Gemeente Utrecht worstelt met armoedebudget: 'We kunnen slechts pleisters plakken'

In de nieuwe nota 'Gelijke kansen voor een zeker bestaan' staat beschreven hoe de gemeente de komende jaren de problemen rondom armoede wil aanpakken. Er is te weinig budget om alle minima te helpen en daarom zet wethouder Linda Voortman noodgedwongen in op hulp voor gezinnen. "Veel gezinnen met kinderen in Utrecht hebben moeite om rond te komen. Terwijl we weten dat opgroeien in armoede in die eerste levensjaren zoveel effect heeft op je gezondheid en je kansen in je verdere leven", zegt de wethouder. "Ik wil liever écht iets kunnen betekenen voor deze specifieke groep minima, in plaats van voor iedereen een heel klein beetje extra te doen."