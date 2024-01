Uur van de waarheid voor Paleis Soestdijk, vandaag uitspraak Raad van State

Het Quote500-echtpaar is eigenlijk lijdend voorwerp in de rechtszaak, want strikt juridisch gaat het om een geschil van onder meer omwonenden en natuurorganisaties met de gemeente Baarn. Om de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep uitvoerbaar te maken heeft de gemeente het bestemmingsplan gewijzigd. Tegenstanders vinden dat niet terecht en zijn in beroep gegaan bij de hoogste bestuursrechter in het land.