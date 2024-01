2,5 jaar gevangenis voor IT-ondernemer die kennissen voor tonnen oplichtte

Om aan geld te komen benaderde H. mensen die hem vertrouwden, omdat hij hen als IT'er goed had geholpen, of omdat het familie was. Dat hij juist dat vertrouwen misbruikte neemt de rechter hem kwalijk. Ook had H. geen verklaring voor dat hij mensen zelfs nog bleef oplichten toen hij al failliet was en zelfs al verhoord was door de politie.