Omwonenden vrezen voor schade door bouw nieuw stadhuis Amersfoort

De onrust in de zaal is met die woorden niet meteen verdwenen. Een man vraagt zich af hoe hij moet bewijzen dat eventuele schade aan de woning komt door het heien. "In 2012 verwachtten ze de schade ook niet", merkt Preger op. Hij woont in de wijk en heeft de schadegevallen uit 2012 nog vers in zijn geheugen. "Waarom dan nu kiezen om alsnog te heien, in plaats van boren?"