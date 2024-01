Minimaal 700 nieuwe woningen: compromis over woningbouwplan Spoorzone Bilthoven

Martijn Lauxtermann (PvdA) geeft aan dat sommigen liever meer woningen hadden gezien, maar dat de raad goed geluisterd heeft naar bewoners van aanliggende wijken. Daarom is er gekozen voor deze variant. "Het aantal woningen is in deze variant aanzienlijk lager dan in variant B", zegt Lauxtermann. "Wij zijn erg blij met dit compromis waarbij we in de Spoorzone duurzame, betaalbare, eigentijdse woningen kunnen bouwen. Jaren dertig, maar dan wel 2030."