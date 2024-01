Oudewater vangt 11 minderjarige vluchtelingen op, lokale VVD boos over gebrek aan communicatie vooraf

De lokale VVD vindt het onbegrijpelijk dat de mededeling over de opvang "zonder enige betrokkenheid of informatie vooraf" gedeeld is. "Migratie is een belangrijk thema waarover we met elkaar moeten spreken en debatteren", zegt raadslid Ronald Gabriëls. "Het leeft in de samenleving en bij de politiek, maar de motie vorig jaar van de VVD om de zienswijze in te trekken en eerst het gesprek aan te gaan met elkaar, kreeg van geen enkele andere fractie steun." Hij noemt de werkwijze van het college "niet minder dan belediging van wat op straat leeft."