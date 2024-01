Hoogtijdagen Airbnb voorbij in Utrecht: blijdschap in binnenstad, maar er klinkt ook kritiek

Airbnb-verhuurders mogen hun woning maximaal 60 dagen per jaar verhuren. Dat lukt Geert makkelijk met zijn nieuwbouwhuis in Utrecht. Altijd is er wel belangstelling voor zijn woning in Overvecht. "Met een juiste prijsstelling kan dat, is mijn conclusie." Geert is wel zijn belangrijke Superhost-status bij Airbnb kwijt, want Superhosts moeten hun woning vaker dan 60 dagen per jaar verhuren.