Aanmeldingen Backhuis-Woltersprijs voor vrouwenemancipatie zijn open, wie nomineer jij?

Provincie Utrecht - Inwoners van de provincie Utrecht kunnen vanaf deze week kandidaten voordragen voor Bakhuis-Woltersprijs 2024. Deze prijs is voor mensen die zich inzetten voor de maatschappij, met speciale aandacht voor vrouwenemancipatie. De prijs is vernoemd naar Hendrika Berendina Bakhuis-Wolters. Zij was het eerste vrouwelijke Statenlid van Utrecht en was ook actief in de gemeenteraad van Zeist.