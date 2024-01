Burgemeester Naafs is tevreden over effect van camera's en verlengt toezicht in Driebergse probleemwijk

Sinds het gebruik van camera's is het aantal incidenten sterk verminderd in Groenhoek. "De wijkagenten kregen terug dat inwoners en de ondernemers over het algemeen zeer tevreden zijn met de camera’s en dat zij zich daadwerkelijk veiliger voelen in hun leefomgeving", schrijft de gemeente. Dat was ook precies het doel van burgemeester Frits Naafs. De Driebergse buurt wordt al jaren geteisterd door hardnekkige overlast, criminaliteit, geweldsexcessen en brandstichtingen.