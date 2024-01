Utrechtse gemeenten verwachten 'paspoortpiek' en waarschuwen: 'Maak op tijd een afspraak'

De verwachte piek werd zelfs benoemd in de nieuwjaarstoespraak van de Houtense burgemeester Gilbert Isabella. "De kans is groot dat u voor uw aanvraag iets langer dan u gewend bent moet wachten. We proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen, onder andere door de inzet van extra personeel, ook in de avonduren. Maar voorkómen is beter dan genezen", zei hij. "Mijn tip: vermijd de zomervakantiedrukte en maak binnenkort een afspraak."