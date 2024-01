Houtstookverbod Amersfoort komt maar niet van de grond, maar politiek wil nu écht stappen zetten

Een kleine meerderheid van de gemeenteraad stemde in februari 2022 in met het verbod. Als de online Stookwijzer code oranje of rood geeft, mag de kachel binnen niet aan. Bij code blauw mogen mensen wel blijven stoken, omdat de luchtkwaliteit dan goed genoeg is. Die Stookwijzer monitort de hele dag. En dat is meteen het grote nadeel: de code is lokaal en kan elk uur wijzigen. "Mensen die hout stoken controleren dat niet steeds”, zegt de wethouder.