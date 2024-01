Champagne, tranen en even bekomen van de schrik: uitspraak Paleis Soestdijk voor alle partijen onverwacht

De gemeente Baarn heeft gemengde gevoelens over de beslissing. Wethouder Mark Veldhuizen is blij dat er eindelijk duidelijkheid is. "Laten we dat vooropstellen. Maar het is natuurlijk niet de duidelijkheid die we gewenst hadden. Het was wel even schrikken, het kwam hard binnen. De eerste vraag is wat de MeyerBergman Erfgoed Groep nu gaat doen. Willen ze hun plannen aanpassen? Dat moeten we nu gaan bespreken."