In polder Reijerscop bij Harmelen komen straks 2 tot 5 windmolens, en daar zijn de meningen over verdeeld

Een bewogen avond in zwembad H2O in dorpskern Harmelen, onderdeel van gemeente Woerden, want het ging er over windmolens. Zo'n tachtig inwoners kwamen luisteren naar hoe de plannen er nu voorstaan. Scenario A bevat de grootste windmolens, twee stuks van 270 meter hoog. Scenario B gaat uit van drie windmolens van 215 meter hoog. In totaal zijn er vijf opties gepresenteerd die nu als best mogelijk uit de bus komen. Alle bevatten ze voors en tegens, waar bij scenario A de meeste woningen geen of nauwelijks last krijgen van extra geluid.