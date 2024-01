Utrechtse politiek wil na plastic walvis ook de 'Pissende IJsbeer' naar de singel halen

In een toelichting zegt Peters dat de ijsbeer ook in Utrecht tijdelijk in de gracht moet plassen, om daarna te verhuizen naar een andere stad. “Ik zou het mooi vinden als hij bij TivoliVredenburg komt te staan. Maar een andere opvallende plek is ook goed”, zegt Peters tegen RTV Utrecht. Later vandaag zal het college een antwoord geven op het verzoek van D66 en de andere partijen, tijdens het wekelijkse vragenuur.