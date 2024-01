Bewoners Vleutenseweg enigszins gerustgesteld: Utrecht trekt 3 ton uit voor verkeersveiligheid

Het in oktober verschenen rapport was vernietigend. Alleen als de Vleutenseweg van gevel tot gevel "een volledige herinrichting" ondergaat, kan de verkeersveiligheid maximaal verbeterd worden, luidde de conclusie. Deze volledige herinrichting is de gemeente een brug te ver, daar is geen geld voor. Toch is een aantal maatregelen uit het rapport ook al uitgevoerd. Dan gaat het om snelheidsdisplays, het verwijderen van hekwerk langs de fietspaden, betere afstelling van verkeerslichten op meerdere plekken en het beter afstellen van geluidssignalen bij oversteekplaatsen voor slechtziende mensen.