Bewoners tegen uitbreiding Breukelense sapmakerij: 'Schulp is uit zijn jasje gegroeid'

Schulp had niet verwacht dat zijn bedrijf zo hard zou groeien. "Dit is ons ook een beetje overkomen." Hij is dan ook op zoek naar een nieuwe locatie voor zijn bedrijf. "Als je me dat tien jaar geleden had gezegd, had ik je voor gek verklaard." Nu heeft hij zijn oog op een industrieterrein verderop in Breukelen. Maar hij kijkt ook naar andere locaties. "De Betuwe is ook een aantrekkelijke optie."