Montfoortse flexwoningbouwer verwacht topdrukte door spreidingswet: 'Alleen een locatie nodig'

Montfoort - Het ene belletje na het andere verwachten ze bij Daiwa House in Montfoort. In die fabriek bouwen ze flexwoningen die kant-en-klaar neergezet kunnen worden en nu de spreidingswet is aangenomen is daar meer behoefte aan dan ooit, denkt bestuurder Richard Brinkman. "In drie tot zes maanden kunnen wij huisvesting voor asielzoekers regelen."