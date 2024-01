Van Rossem Vertelt: Denkend aan Marsman ziet Maarten breede rivieren

Hendrik Marsman werd geboren in 1899 in Zeist. Vader Marsman had een boekwinkel in de Dorpsstraat. Net als zijn vader was Marsman al jong geïnteresseerd in literatuur, in het dorp Zeist allerminst. Biograaf Jaap Goedegebuure: "Hij was lid van de literaire kring in het dorp, maar vond Zeist verder onleefbaar en te deftig".