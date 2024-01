Fivoor doet oproep om plek te bieden aan forensisch psychiatrische kliniek: 'We kunnen geen kant op'

In de beveiligde, voor een deel forensische klinieken op de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder is ruimte voor 135 patiënten. Die verblijven in één van de drie klinieken. Ze hebben een psychiatrische stoornis en een deel van hen is veroordeeld of in aanraking geweest met justitie. Fivoor huurt de gebouwen van Altrecht. De zorginstelling in Den Dolder werd een paar jaar geleden landelijk bekend. Michael P., de moordenaar van Anne Faber, werd behandeld in één van de klinieken.