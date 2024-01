Utrechter die onder invloed van lachgas op fietser inreed vervolgd voor poging tot doodslag

Het incident gebeurde op 15 oktober bij de sportvelden aan de Verlengde Hoogravenseweg. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe de verdachte met een auto achteruit rijdt en met opzet een man op een fiets aanrijdt. Daarna rijdt hij weg. Toen de politie hem later in Hoograven opmerkte, negeerde hij stoptekens en ging er met hoge snelheid vandoor in de auto die van een ander was.