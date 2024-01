Even terugluisteren: Conny Kraaijeveld eert overleden zangeres Melanie met wel heel bijzonder muziekinstrument

Vanochtend las ze dat de zangeres overleden was en meteen schoten haar gedachten naar de gitaar. "Ik was al op de redactie toen ik het zag en heb toen snel de gitaar thuis opgehaald. Vanmiddag in de uitzending draaide ik het nummer Lay down en heb ik een stukje meegespeeld op de gitaar. We draaien haar nummers wel vaker, dus ik vond het wel netjes om op deze manier een eerbetoon aan Melanie te bewijzen."