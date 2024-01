Poepende Utrechtse spreeuwen moesten na bomenkap andere rustplaats zoeken: 'Kap was onvermijdelijk'

De Partij voor de Dieren wilde van het college weten waarom ze niet beter hebben gekeken of de bomen op het moment van kappen bewoond waren. Wethouder De Vries (PvdA) gaf aan dat er wel degelijk een toezichthouder is gaan kijken of er vogels in de bomen zaten op de dag van het omzagen. Dat bleek niet het geval. Hij vond het niet zinnig om iemand de bomen dagenlang in de gaten laten te houden. Daarnaast betoogde de wethouder dat de kap nu wel moest plaatsvinden omdat in het voorjaar onder andere duiven in de bomen nestelen. Kappen op het moment dat er nesten in de boom zitten is uiteraard niet mogelijk.