Wonderwoods, verticaal bos in centrum Utrecht, bereikt hoogste punt

Tijdens de rondleiding valt op dat het gebouw nog erg kaal is, wie naar boven wil moet over geïmproviseerde trappen of met een bouwlift. Nog niet alle etages in het gebouw zijn winddicht, ramen en geveldelen ontbreken. En ook het dak van het toekomstige atrium is nog niet af. Toch moet het pand in de zomer van dit jaar opgeleverd worden. Daarna zal het nog enige tijd duren voor bijvoorbeeld het museum en restaurant operationeel zijn.