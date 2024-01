Stulpselaan Lage Vuursche blijft voor fietsers voorlopig nog gesloten

Landgoed Pijnenburg is een van de grootste landgoederen in de provincie Utrecht. "We werken hier onder de Natuurschoonwet", zegt woordvoerder Per Insinger. "We hebben afgesproken om de natuur in stand te houden en open te stellen voor wandelaars. Fietspaden er doorheen laten lopen is niet onze taak, dat zien we als een extraatje. Het is ons beleid om iedereen te welkom heten. Op andere delen van ons gebied vind je dus wel 3,7 kilometer aan fietspaden naar Lage Vuursche en Hilversum."