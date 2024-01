Tuin aan de Diefdijk in Leerdam meermaals eindstation van wegpiraten: 'Ze rijden hier als gekken'

Het betreffende waterschap, Rivierenland, is namelijk eigenaar van de dijk en daarmee ook de weg. Het is bestuurlijk gezien sowieso een lastig punt, vult Lommert aan. "We hebben te maken met twee provincies. Hier bovenop is dat de provincie Utrecht, maar iets verderop is het Gelderland." Hij staat in de flauwe bocht voor zijn huis waar maximaal zestig kilometer per uur mag worden gereden. Maar het gaat er vaak veel harder.