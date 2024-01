Sit-in voor Gaza op Amersfoort Centraal: 'Het voelt als verraad dat ik hier veilig ben'

In 2015 ontvluchtte hij de Gazastrook nadat bombardementen zijn ouderlijk huis verwoestten. Uiteindelijk kwam hij met zijn ouders en zus naar Nederland. De rest van de familie bleef achter en woont verspreid over de Gazastrook in vluchtelingenkampen. "Het voelt als verraad dat ik hier veilig ben. Ik heb een dak boven mijn hoofd, schoon water en genoeg eten. Dat is allemaal een luxe die Gazanen niet meer hebben."