Vanaf maandag verkeershinder door gesloten N227 bij Amersfoort

Bewoners van het Leusderkwartier moeten ook rekening houden met omrijden. Vanaf de A28 is de weg rechtsaf de wijk in met één rijstrook geopend voor verkeer. De wijk uit gaat via de Vondellaan en dan naar de Stichtse Rotonde. Vanaf de Stichtse Rotonde is de strook rechtsaf richting Maarn geopend en de rest van de kruising afgesloten.