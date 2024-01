De Zouweboezem bij Ameide staat er beter voor dan veel andere natuurgebieden, dit is waarom

De Zouweboezem maakt namelijk deel uit van een boezemsysteem, een aan-en afvoersysteem van water, waar ook de Linge in Leerdam onder valt. "Als het water daar te hoog wordt, krijgen mensen natte voeten." Daarom is afgesproken dat er maar beperkt aan de knoppen mag worden gedraaid. "Dat is voor de natuur in de Zouweboezem geen gezonde toestand, want dat gedijt bij waterdynamiek." Momenteel zijn er gesprekken met het waterschap, de provincie en de gemeente over een gezond watersysteem. "Dat is echt nog een zoektocht waar we nu druk mee bezig zijn."